ОНК: осуждённая на 12 лет колонии экс-прокурор Швецова рассчитывала на оправдательный приговор

Бывший районный прокурор Владикавказа Ольга Швецова, приговорённая Мосгорсудом к 12 годам лишения свободы по делу о заказном убийстве сотрудника Следственного комитета, потрясена приговором и намерена его обжаловать. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Сергей Аристов, посетивший её в СИЗО.

«Я рассчитывала на оправдательный приговор, никаких доказательств в деле нет», — привёл правозащитник слова женщины.

По его словам, Швецова заявила, что намерена обжаловать приговор, но признаётся, что сейчас у неё нет сил взяться за подготовку соответствующих документов.

«Во время беседы с членами ОНК она плакала, говорила, что не может ни есть, ни писать, крайне плохо себя чувствует. Она всё время напоминала, что 35 лет отработала в прокуратуре, в том числе в самые тяжёлые 90-е годы и во время вооружённого конфликта на Кавказе», — рассказал правозащитник, добавив, что Швецова не исключает, что уголовное дело может быть местью за её службу в прокуратуре.

Ранее RT сообщал, что Мосгорсуд признал Швецову виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 и ч. 5 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК России и назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима.

По версии следствия, летом 2012 года она в ходе личной встречи в Москве с руководителем преступного сообщества Асланом Гагиевым убедила его убить бывшего мужа её сестры Александра Леонова, работавшего следователем. Участники банды убили Леонова 12 сентября 2012 года.

В начале декабря 2018 года СК предъявил обвинение Гагиеву, в частности, в организации преступного сообщества, создании банды, убийстве, незаконном обороте оружия.