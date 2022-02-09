Экс-прокурора из Владикавказа приговорили к 12 годам колонии по делу об убийстве следователя

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии бывшего районного прокурора Северной Осетии Ольгу Швецову по делу об убийстве сотрудника Следственного комитета.

«Суд признал Швецову Ольгу Фёдоровну виновной в совершении преступления, предусмотренного частями 4 и 5 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК России, и назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года», — приводит ТАСС слова судьи.

В 2019 году Швецовой предъявили обвинение в заказном убийстве следователя, совершённом местными бандитами.

По версии следствия, летом 2012 года она в ходе личной встречи в Москве с руководителем преступного сообщества Асланом Гагиевым заказала ему убийство бывшего мужа её сестры Александра Леонова, работавшего следователем. Участники банды убили Леонова 12 сентября 2012 года.

В начале декабря 2018 года СК предъявил обвинение Гагиеву, в частности в организации преступного сообщества, создании банды, убийстве, незаконном обороте оружия.