Медведев: российские местные власти плохо владеют информацией о потоках мигрантов

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что местные власти в России часто плохо владеют информацией о потоках мигрантов.

«Проблема власти — это то, что администрации муниципалитетов часто не владеют информацией о миграционных потоках на своей территории, типа это всё не наша задача, это пусть правоохранительные органы занимаются или какие-то другие структуры федеральные», — цитирует его ТАСС.

В итоге, по его словам, они от этих вопросов самоустраняются и даже не взаимодействуют с органами внутренних дел и контролирующими структурами.

Он подчеркнул, что местные власти «не знают настроений внутри диаспор, не имеют контактов с их лидерами, потому что это зачастую не очень приятное дело».

«Но не только муниципальные власти. И региональные власти, к сожалению, в этом смысле тоже не являются образцом для подражания, во всяком случае в ряде регионов», — добавил он.

Ранее Медведев заявил, что приток мигрантов в страну растёт, в 2021 году он стал на треть больше, чем в 2020-м.