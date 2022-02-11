Медведев: российские местные власти плохо владеют информацией о потоках мигрантов

Короткая ссылка
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что местные власти в России часто плохо владеют информацией о потоках мигрантов.
Медведев: российские местные власти плохо владеют информацией о потоках мигрантов
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Проблема власти — это то, что администрации муниципалитетов часто не владеют информацией о миграционных потоках на своей территории, типа это всё не наша задача, это пусть правоохранительные органы занимаются или какие-то другие структуры федеральные», — цитирует его ТАСС.

В итоге, по его словам, они от этих вопросов самоустраняются и даже не взаимодействуют с органами внутренних дел и контролирующими структурами.

Он подчеркнул, что местные власти «не знают настроений внутри диаспор, не имеют контактов с их лидерами, потому что это зачастую не очень приятное дело».

«Но не только муниципальные власти. И региональные власти, к сожалению, в этом смысле тоже не являются образцом для подражания, во всяком случае в ряде регионов», — добавил он.

Ранее Медведев заявил, что приток мигрантов в страну растёт, в 2021 году он стал на треть больше, чем в 2020-м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить