Психолог Бояринова дала советы людям без пары на 14 февраля

Семейный психолог Светлана Бояринова дала советы людям без пары на 14 февраля.

«Можно себе устроить какие-то особые мероприятия, которые в обычной жизни мы не делаем. Спа, экскурсии, интересный тренинг, концерт, мероприятие», — предложила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, проводить праздник в одиночестве — не лучший из вариантов. Бояринова порекомендовала встретиться с друзьями, использовать имеющиеся вокруг возможности для радости, получения полезных знаний или навыков.

«В первую очередь мы должны любить самих себя. Считаю, что замечательный вариант — направить любовь на саму себя и сделать что-то хорошее и значимое», — добавила специалист.

Ранее сайт kp.ru сообщал о результатах опроса, согласно которым 31% отмечающих День всех влюблённых россиян предпочитают провести время за праздничным ужином с близкими.