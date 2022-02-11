Исследование показало рост оборота онлайн-платежей частных клиник в России

Из исследования, проведённого медицинским онлайн-сервисом СберЗдоровье и ЮKassa, следует, что оборот онлайн-платежей частных клиник в России увеличился на 62% в 2021 году.

Как сообщает «Газета.Ru», средний чек за оплаченный онлайн очный приём врача в частной клинике составил 3982 рубля, что на 31% больше, чем годом ранее.

Чаще всего в 2021 году пациенты оплачивали услуги стоимостью от 3 до 5 тыс. рублей (27% от всех платежей).

При этом услуги стоимостью от 30 до 50 тыс. рублей оплачивались на 76% чаще, чем в 2020 году, а стоимостью от 100 до 500 тыс. рублей — на 104% чаще.

Ранее член наблюдательного совета Национальной ассоциации корпоративных директоров (НАКД) Николай Григорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о цифровизации потребительского спроса.