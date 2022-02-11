Исследование показало рост оборота онлайн-платежей частных клиник в России

Короткая ссылка
Из исследования, проведённого медицинским онлайн-сервисом СберЗдоровье и ЮKassa, следует, что оборот онлайн-платежей частных клиник в России увеличился на 62% в 2021 году.
Исследование показало рост оборота онлайн-платежей частных клиник в России
  • Gettyimages.ru

Как сообщает «Газета.Ru», средний чек за оплаченный онлайн очный приём врача в частной клинике составил 3982 рубля, что на 31% больше, чем годом ранее.

Чаще всего в 2021 году пациенты оплачивали услуги стоимостью от 3 до 5 тыс. рублей (27% от всех платежей).

При этом услуги стоимостью от 30 до 50 тыс. рублей оплачивались на 76% чаще, чем в 2020 году, а стоимостью от 100 до 500 тыс. рублей — на 104% чаще.

Ранее член наблюдательного совета Национальной ассоциации корпоративных директоров (НАКД) Николай Григорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о цифровизации потребительского спроса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить