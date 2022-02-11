Матвиенко поручила проработать вопрос о психиатрической реабилитации после COVID-19

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила проработать вопрос о психиатрической реабилитации после заболевания коронавирусом по полису ОМС.
Матвиенко поручила проработать вопрос о психиатрической реабилитации после COVID-19
  • Legion-Media

«Мы должны об этом помнить и понимать, что психиатрическая реабилитация должна быть включена (в полис ОМС. — RT), как и иные виды постковидной реабилитации», — цитирует ТАСС Матвиенко.

Она поручила комитету по социальной политике и Минздраву России рассмотреть вопрос о включении такой помощи в ОМС.

Ранее сопредседатель Всероссийского союза пациентов невролог Ян Власов предложил включить в ОМС еженедельный бесплатный ПЦР-тест.

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