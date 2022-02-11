Матвиенко поручила проработать вопрос о психиатрической реабилитации после COVID-19
- Legion-Media
«Мы должны об этом помнить и понимать, что психиатрическая реабилитация должна быть включена (в полис ОМС. — RT), как и иные виды постковидной реабилитации», — цитирует ТАСС Матвиенко.
Она поручила комитету по социальной политике и Минздраву России рассмотреть вопрос о включении такой помощи в ОМС.
Ранее сопредседатель Всероссийского союза пациентов невролог Ян Власов предложил включить в ОМС еженедельный бесплатный ПЦР-тест.