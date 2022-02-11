Опрос: каждый третий россиянин хотел бы работать в области IT

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Digital-агентство Outside Digital и ResearchMe провели опрос и выяснили, как россияне относятся к профессиям в сфере IT.
Опрос: каждый третий россиянин хотел бы работать в области IT
  • Gettyimages.ru

Как пишет «Газета.Ru», каждый третий принявший участие в опросе задумывается о том, чтобы сменить сферу деятельности и перейти в IT.

82% респондентов считают сферу IT наиболее привлекательной для работы. При этом 90% опрошенных готовы на бесплатную стажировку — лишь бы попасть в IT.

52% респондентов назвали рабочие практики и параллельное образование самым эффективным способом для смены работы.

Онлайн-образованию доверяет 21% россиян, 11% опрошенных верят в традиционное высшее образование как способ найти профессию в IT.

Ранее вице-президент Федерации электронного спорта Георгий Зарубин в беседе с ФАН рассказал о влиянии пандемии на IT-индустрию.

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