Лётчики ЗВО уничтожили систему ПВО «противника» в Тверской области

Экипажи оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) в рамках учений уничтожили систему противовоздушной обороны условного противника. Военные мероприятия прошли в Тверской области.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В ходе учений была использована система радиоэлектронной борьбы «Хибины-2». Лётчики выполнили бомбометания с высот до 500 м, стрельбу неуправляемыми авиационными ракетами, а также провели учебные воздушные бои с экипажами истребителей Су-35С.

Всего к мероприятиям привлекли свыше 500 военнослужащих ЗВО и около 80 единиц вооружения и техники, в том числе зенитные ракетные комплексы С-300.

Ранее Newinform сообщал, что боевые вертолёты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-8АМТШ «Терминатор» приняли участие в ракетных стрельбах во время учений на Кубани.