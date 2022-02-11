Путин поручил кабмину разработать план по развитию научно-популярного туризма в России

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 30 апреля разработать план по развитию научно-популярного туризма с возможностью возмещать часть затрат граждан.

Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.

«Правительству России совместно с координационным советом по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при президенте России по науке и образованию... разработать и реализовать в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» план мероприятий («дорожную карту») по развитию научно-популярного туризма в России», — говорится в сообщении.

Как отмечается, необходимо «определить источники финансирования таких мероприятий, начиная с 2022 года, и рассмотреть вопрос о возможности возмещения части затрат граждан на приобретение туристских продуктов».

Российский лидер также поручил кабмину к 1 сентября создать условия для привлечения в Россию иностранных учёных.