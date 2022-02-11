Путин поручил кабмину создать условия для привлечения в Россию иностранных учёных

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Российский лидер Владимир Путин поручил правительству к 1 сентября создать условия для привлечения в Россию иностранных учёных.
Путин поручил кабмину создать условия для привлечения в Россию иностранных учёных
  • AP

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обеспечить изменение подходов к реализации мер по привлечению ведущих учёных в российские образовательные организации высшего образования, научные организации и государственные научные центры Российской Федерации», — говорится в поручении.

Отмечается, что кабмину необходимо предусмотреть создание условий для привлечения к работе в России «ведущих учёных, аспирантов и молодых исследователей из числа иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом».

«В том числе предоставление таким лицам по принципу одного окна информации о возможностях осуществления ими в России научной и преподавательской деятельности», — добавляется в поручении.

Уточняется, что срок исполнения поручения — 1 сентября.

Ранее сообщалось, что в столице в День российской науки назвали лауреатов премии правительства Москвы среди молодых учёных за 2021 год. Наградами отмечены проекты и разработки 82 человек.

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