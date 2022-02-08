В столице 82 молодых учёных стали лауреатами премии правительства Москвы

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В столице в День российской науки назвали лауреатов премии правительства Москвы среди молодых учёных за 2021 год. Наградами отмечены проекты и разработки 82 человек.
В столице 82 молодых учёных стали лауреатами премии правительства Москвы
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что популярность награды среди молодых учёных постоянно растёт. В 2021 году на конкурс поступило более 1 тыс. заявок, что на 45% больше, чем три года назад.

Ежегодно город вручает по 50 премий молодым учёным. С 2019 года размер премии увеличен до 2 млн рублей по инициативе мэра столицы Сергея Собянина.

В общей сложности за девять лет о своих разработках заявили более 5,5 тыс. молодых специалистов. Из них 514 исследователей получили награды на общую сумму 486 млн рублей.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что сбор заявок на участие в ежегодной просветительской премии «Знание» завершился в ноябре 2021 года.

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