В «Авито Авто» назвали среднюю стоимость подержанной машины в России в январе

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Средняя цена подержанного автомобиля в России в январе 2022 года составила 639,8 тыс. рублей, что на 60% больше по сравнению с январём 2021-го и на 6,6% — по сравнению с декабрём 2021-го, заявили эксперты «Авито Авто».
В «Авито Авто» назвали среднюю стоимость подержанной машины в России в январе
  • Legion-Media

Как пишет «Газета.Ru», машины с пробегом подорожали почти во всех крупных регионах. Например, в Вологде средняя цена на подержанные автомобили выросла на 15,5% по сравнению с декабрём (до 670 тыс. руб.).

Рост отмечен также в Тольятти (+14,2%), Челябинске (+11,7%), Барнауле (+10,2%) и Ульяновске (+9,8%).

В некоторых регионах цены практически не изменились, в том числе в Казани (+0,1%) и Иркутске (+0,7%).

В Москве такая покупка обойдётся в среднем в 1 млн 120 тыс. рублей (+5,2%), а в Петербурге — в 929 тыс. рублей (+4,4%).

В Ижевске машины с пробегом подорожали на 48,2% за год — до 630 тыс. рублей, передаёт izhlife.ru.

Ранее эксперты аналитического агентства «Автостат» и АО «Электронный паспорт» провели исследование, по результатам которого выяснилось, что в России в 2021 году продали 18 423 новых мотоцикла — на 12,6% больше, чем в 2020-м.

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