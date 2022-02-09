Аналитики назвали самые продаваемые мотоциклы в России в 2021 году

Эксперты аналитического агентства «Автостат» и АО «Электронный паспорт» провели исследование, по результатам которого выяснилось, что в России в 2021 году продали 18 423 новых мотоцикла — на 12,6% больше, чем в 2020-м.

©Henrik Trygg

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