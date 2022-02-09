Аналитики назвали самые продаваемые мотоциклы в России в 2021 году

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Эксперты аналитического агентства «Автостат» и АО «Электронный паспорт» провели исследование, по результатам которого выяснилось, что в России в 2021 году продали 18 423 новых мотоцикла — на 12,6% больше, чем в 2020-м.
Аналитики назвали самые продаваемые мотоциклы в России в 2021 году
  • ©Henrik Trygg
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия».

Лидером названа марка BMW — реализован 2831 мотоцикл.

Далее следуют Bajaj (2444 мотоцикла) и Motoland (1856 мотоциклов).

Примерно пятая часть рынка (20,9%) пришлась на Москву. На втором месте Московская область, на третьем — Санкт-Петербург.

Ранее автоэксперт издания «За рулём» Михаил Колодочкин  в беседе с Inforeactor рассказал о перспективах машин с механической коробкой передач (МКПП).

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