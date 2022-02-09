Аналитики назвали самые продаваемые мотоциклы в России в 2021 году
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Об этом сообщает газета «Известия».
Лидером названа марка BMW — реализован 2831 мотоцикл.
Далее следуют Bajaj (2444 мотоцикла) и Motoland (1856 мотоциклов).
Примерно пятая часть рынка (20,9%) пришлась на Москву. На втором месте Московская область, на третьем — Санкт-Петербург.
Ранее автоэксперт издания «За рулём» Михаил Колодочкин в беседе с Inforeactor рассказал о перспективах машин с механической коробкой передач (МКПП).