Аналитики исследовали траты россиян в преддверии Дня всех влюблённых

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Эксперты онлайн-сервиса доставки продуктов и товаров «Сбермаркет» проанализировали траты россиян в преддверии Дня всех влюблённых, который отмечается 14 февраля.
Аналитики исследовали траты россиян в преддверии Дня всех влюблённых
  • Legion-Media

Об этом пишет Life.ru.

По данным специалистов, в последнюю неделю наблюдается рост продаж косметики: в среднем по стране — на 5%, в Москве — на 7%, в Санкт-Петербурге — на 1,5%. Также выросли продажи шоколада — на 6%, конфет и подарочных сладких наборов — на 5%, цветов.

Продажи раскрасок по номерам за неделю увеличились на 14%, спрос на подарочную упаковку вырос на 34%. Также продажи пены и солей для ванн выросли на 8%, свечей — на 10%.

Ранее сайт kp.ru сообщал о результатах опроса, согласно которым 31% отмечающих День всех влюблённых россиян предпочитают провести время за праздничным ужином с близкими.

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