Директор ГБУ «Ритуал» Екимов: лимита кладбищ в Москве хватит ориентировочно на 30—40 лет

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Лимита действующих кладбищ Москвы хватит ориентировочно на 30—40 лет, сообщил в интервью РИА Новости директор ГБУ «Ритуал» Артём Екимов.
Директор ГБУ «Ритуал» Екимов: лимита кладбищ в Москве хватит ориентировочно на 30—40 лет
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«Он (лимит. — RT) в ближайшие десятилетия, очевидно, не закончится, исходя из того, что действующего банка кладбищ… хватит ориентировочно на 30—40 лет. А дальше — земельные ресурсы города существуют в достаточном объёме», — сказал Екимов.

Ранее появилась информация, что в Госдуму в феврале планируется внести на рассмотрение проект нового закона о похоронном деле в России. Об этом «Ведомостям» сообщили собеседник в Госдуме, а также источник, близкий к администрации президента.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов также предложил ввести новую уголовную статью за мошенничество в сфере ритуальных услуг.

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