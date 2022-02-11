В ряде регионов России разоблачили сеть подпольных торговцев оружием

В ФСБ заявили, что в 20 российских регионах была разоблачена сеть подпольных торговцев оружием.

«Пресечена преступная деятельность 87 жителей в 20 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту… Из незаконного оборота изъято 274 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства», — говорится в заявлении ЦОС ФСБ.

Отмечается, что обыски прошли, в частности, в Архангельской области, Москве, в Крыму, Дагестане и Ингушетии.

Изъято было как оружие времён Великой Отечественной войны, включая немецкий пулемёт MG 42 и советский ДП-27, так и современное оружие: АК-103, пистолеты Desert Eagle, бесшумная снайперская винтовка «Винторез».

Вместе с оружием сотрудники правоохранительных органов и спецслужб обнаружили 17 кг взрывчатки, более 27 тыс. патронов, свыше 170 ручных гранат и почти 170 артиллерийских боеприпасов.

В декабре в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщили, что в 2021 году в России ликвидировано почти 240 подпольных оружейных мастерских, выявлено свыше 210 преступных групп.