Власти Хабаровского края отменили QR-коды при авиаперелётах внутри региона

Зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгений Никонов заявил, что власти края решили отменить QR-коды при авиаперелётах внутри региона.

Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Проверять наличие QR-кода у пассажиров внутрирегиональных рейсов больше не будут. Такое решение принято краевым оперативным штабом по борьбе с COVID-19 в связи с тем, что практически 100% жителей северных районов вакцинированы», — указал Никонов.

По его словам, в настоящий момент главная задача — исключить новые случаи заноса опасного вируса в отдалённые территории.

Ранее власти Кемеровской области отменили действие QR-кодов при посещении общественных мест.