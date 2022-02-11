Власти Хабаровского края отменили QR-коды при авиаперелётах внутри региона

Короткая ссылка
Зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгений Никонов заявил, что власти края решили отменить QR-коды при авиаперелётах внутри региона.
Власти Хабаровского края отменили QR-коды при авиаперелётах внутри региона
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Проверять наличие QR-кода у пассажиров внутрирегиональных рейсов больше не будут. Такое решение принято краевым оперативным штабом по борьбе с COVID-19 в связи с тем, что практически 100% жителей северных районов вакцинированы», — указал Никонов.

По его словам, в настоящий момент главная задача — исключить новые случаи заноса опасного вируса в отдалённые территории.

Ранее власти Кемеровской области отменили действие QR-кодов при посещении общественных мест.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить