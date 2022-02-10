В РСА заявили о снижении доли мошенничества в автостраховании

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) заявили о снижении доли мошенничества в автостраховании.

Об этом сообщает газета «Известия».

По данным экспертов, число заявлений в полицию по ОСАГО за три квартала 2021 года уменьшилось с 6710 до 6385 по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Доля заявленных по таким преступлениям убытков, в частности по каско, сократилась на 7,3 п. п. — до 22% от общего ущерба.

Количество транспортных средств, которые регулярно попадали в ДТП три и более раз в год за январь — сентябрь 2021 года снизилось в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Одной из популярных схем мошенничества являются множественные ДТП, когда злоумышленники подстраивают реальную аварию и фиксируют всё на камеру якобы случайного прохожего и видеорегистратор соседнего автомобиля, рассказали в РСА.

По их данным, в 2020 году с участием одной и той же машины в ДТП более пяти раз через европротокол было оформлено 2345 случаев, а в 2021 году — 612.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае перед судом предстанут 12 человек, обвиняемых в мошенничестве в сфере автострахования.