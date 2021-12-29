В Приморье перед судом предстанут 12 обвиняемых в мошенничестве в сфере автострахования

В Приморском крае перед судом предстанут 12 человек, обвиняемых в мошенничестве в сфере автострахования.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По версии следствия, в 2017—2018 годах постоянно действовавшая преступная группа в составе пяти человек с привлечением семи посредников умышленно совершала ДТП, заранее определяя, какое из транспортных средств будет являться пострадавшей стороной.

После оформления ДТП, будучи страхователями по договору по форме ОСАГО, фигуранты получали страховые суммы. Общий доход от преступной деятельности оценивается в 3 млн рублей. Страховая компания предъявила гражданский иск о взыскании вреда.

Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре перед судом предстанут обвиняемые в мошенничестве в сфере автострахования.