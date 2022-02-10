Новый сезон конкурса «Моя страна — моя Россия» посвятили культурному наследию народов страны

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Новый сезон всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», посвятили культурному наследию народов страны.
Новый сезон конкурса «Моя страна — моя Россия» посвятили культурному наследию народов страны
  • © Mihail Tokmakov / SOPA Images/Sipa USA
  • Legion-Media

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Как заявил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, для сохранения культурного наследия оно должно передаваться из поколения в поколение.

«Поэтому в рамках сегодняшнего круглого стола мы решили дать старт всероссийскому конкурсу «Моя страна — моя Россия». Этот замечательный проект реализуется уже много лет и объединяет тысячи активных, ярких и неравнодушных молодых людей из разных регионов страны», — сказал он.

По его словам, тематика конкурса соотнесена с приоритетами Года культурного наследия народов России.

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет конкурса «Лидеры России» подвёл итоги финалов треков и региональных треков, а также обсудил проведение суперфинала в 2022 году.

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