Новый сезон конкурса «Моя страна — моя Россия» посвятили культурному наследию народов страны

Новый сезон всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», посвятили культурному наследию народов страны.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Как заявил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, для сохранения культурного наследия оно должно передаваться из поколения в поколение.

«Поэтому в рамках сегодняшнего круглого стола мы решили дать старт всероссийскому конкурсу «Моя страна — моя Россия». Этот замечательный проект реализуется уже много лет и объединяет тысячи активных, ярких и неравнодушных молодых людей из разных регионов страны», — сказал он.

По его словам, тематика конкурса соотнесена с приоритетами Года культурного наследия народов России.

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет конкурса «Лидеры России» подвёл итоги финалов треков и региональных треков, а также обсудил проведение суперфинала в 2022 году.