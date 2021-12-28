Наблюдательный совет конкурса «Лидеры России» обсудил проведение суперфинала

Наблюдательный совет конкурса «Лидеры России» подвёл итоги финалов треков и региональных треков, а также обсудил проведение суперфинала в 2022 году.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Все без исключения принимали активное участие в проведении полуфиналов и окружных мероприятий, во встречах с участниками, мастер-классах, лекциях. Спасибо вам огромное, это действительно крайне важно, когда члены наблюдательного совета не только наблюдают, но ещё и сами активно вовлечены в эту работу», — заявил первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

В 2021 году в рамках конкурса было представлено восемь профильных направлений: «Информационные технологии», «Международный», «Государственное управление», «Культура», «Студенты», «Здравоохранение», «Наука», «Бизнес и промышленность».

По словам Кириенко, в проектах и конкурсах платформы «Россия — страна возможностей» за 3,5 года участвовало более 10 млн человек из 85 регионов России и 150 стран.

В 2021 году участие принимали более 4 млн человек.

Со своей стороны, генеральный директор платформы Алексей Комиссаров отметил, что конкурсы и проекты объединяют людей разных возрастов и профессий, передаёт Life.ru.

«За 3,5 года более 38,5 тыс. конкурсантов стали победителями, получив разные призы и возможности для своего развития: гранты на образование или реализацию своих проектов, возможность работы с персональным наставником, поступление в вуз на льготных условиях или на специальные образовательные программы, стажировки или трудоустройство в ведущих компаниях или на государственной службе», — сказал он.

Ранее сообщалось, что победительница первого сезона конкурса «Лидеры России», член клуба «Эльбрус» Александра Лебедева назначена заместителем председателя правительства Камчатского края.