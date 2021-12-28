Победительница «Лидеров России» Лебедева стала зампредом правительства Камчатки

Победительница первого сезона конкурса «Лидеры России», член клуба «Эльбрус» Александра Лебедева назначена заместителем председателя правительства Камчатского края.

Лебедева будет отвечать за региональную политику в сфере образования, культуры, охраны памятников культурного наследия и спорта, пишет Life.ru.

«Эти направления, безусловно, приоритетны, поскольку создают будущее региона и формируют привлекательность Камчатки среди молодёжи, жителей края. Уверен, что ваш богатый профессиональный опыт позволит вывести эти сферы на новый уровень», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов на встрече с Лебедевой.

Как ранее передавала интернет-газета «Взгляд», в ноябре огласили список победителей трека «Культура» конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».