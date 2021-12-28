Победительница «Лидеров России» Лебедева стала зампредом правительства Камчатки
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Лебедева будет отвечать за региональную политику в сфере образования, культуры, охраны памятников культурного наследия и спорта, пишет Life.ru.
«Эти направления, безусловно, приоритетны, поскольку создают будущее региона и формируют привлекательность Камчатки среди молодёжи, жителей края. Уверен, что ваш богатый профессиональный опыт позволит вывести эти сферы на новый уровень», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов на встрече с Лебедевой.
Как ранее передавала интернет-газета «Взгляд», в ноябре огласили список победителей трека «Культура» конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».