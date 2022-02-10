В ассоциации аптечных сетей прокомментировали продление упрощённого порядка маркировки лекарств

Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева прокомментировала продление упрощённого порядка маркировки лекарств.

«Мы положительно поддерживаем постановление правительства по продлению упрощённой системы. Мера своевременная. Во избежание каких-либо проблем для нашего населения нам была необходима упрощённая схема», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Игнатьевой, на данный момент эта схема по-прежнему необходима.

«Мы просто избежали тех проблем, когда лекарства есть в аптеке, а продавать их не можем», — пояснила она.

Ранее, как сообщал Интерфакс, правительство России бессрочно продлило действие упрощённого порядка маркировки лекарств, сделав его постоянным.