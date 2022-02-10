В ассоциации аптечных сетей прокомментировали продление упрощённого порядка маркировки лекарств

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Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева прокомментировала продление упрощённого порядка маркировки лекарств.
В ассоциации аптечных сетей прокомментировали продление упрощённого порядка маркировки лекарств
  • РИА Новости

«Мы положительно поддерживаем постановление правительства по продлению упрощённой системы. Мера своевременная. Во избежание каких-либо проблем для нашего населения нам была необходима упрощённая схема», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Игнатьевой, на данный момент эта схема по-прежнему необходима.

«Мы просто избежали тех проблем, когда лекарства есть в аптеке, а продавать их не можем», — пояснила она.

Ранее, как сообщал Интерфакс, правительство России бессрочно продлило действие упрощённого порядка маркировки лекарств, сделав его постоянным.

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