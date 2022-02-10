Коронавирус обнаружили у двух новорождённых в Ростовской области

В Ростовской области в этом году выявили коронавирусную инфекцию у двух детей, которых родили женщины, болеющие COVID-19.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя регионального правительства.

По его словам, в соответствии с протоколами, дети, родившиеся у женщин с подтверждённой коронавирусной инфекцией, в обязательном порядке проходят ПЦР-тестирование.

«В этом году у двух новорождённых детей выявлено это заболевание», — сказали в правительстве региона.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что 20% от общего количества пациентов с COVID-19 составляют дети.