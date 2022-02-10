Парламент Чечни предлагает переименовать несколько районных судов в Грозном

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Парламент Чечни внёс в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается переименовать несколько районных судов в Грозном.
Парламент Чечни предлагает переименовать несколько районных судов в Грозном
  • РИА Новости

Проект опубликован в электронной думской базе.

Документ предлагает переименовать четыре районных суда: Ленинский районный суд Грозного — в Ахматовский районный суд, Октябрьский — в Байсангуровский, Старопромысловский — в Висаитовский, Заводской — в Шейх-Мансуровский.

Как уточняется, инициатива мотивирована приведением наименований районных судов Грозного в соответствие с новыми наименованиями самих районов.

В пояснительной записке говорится, что в настоящее время указанные суды носят старые наименования районов, что создаёт гражданам неудобства.

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