Парламент Чечни предлагает переименовать несколько районных судов в Грозном
- РИА Новости
Проект опубликован в электронной думской базе.
Документ предлагает переименовать четыре районных суда: Ленинский районный суд Грозного — в Ахматовский районный суд, Октябрьский — в Байсангуровский, Старопромысловский — в Висаитовский, Заводской — в Шейх-Мансуровский.
Как уточняется, инициатива мотивирована приведением наименований районных судов Грозного в соответствие с новыми наименованиями самих районов.
В пояснительной записке говорится, что в настоящее время указанные суды носят старые наименования районов, что создаёт гражданам неудобства.