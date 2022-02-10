Суд в Москве вынес приговор убившему двух милиционеров в 1995 году
- РИА Новости
«Московский городской суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя столицы Олега Бабаева», — говорится в сообщении на сайте столичной прокуратуры.
Отмечается, что 10 июля 1995 года в Булатниковском проезде в Москве Бабаев вступил в конфликт с двумя сотрудниками вневедомственной охраны милиции, которые находились в автомобиле ВАЗ-2105.
Расположившись на заднем сиденье машины, Бабаев выстрелил в потерпевших из пистолета.
После этого он покинул Россию по поддельному паспорту.
Ранее Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии бывшего районного прокурора Северной Осетии Ольгу Швецову по делу об убийстве сотрудника Следственного комитета.