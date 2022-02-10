Путин пригласил Токаева на ПМЭФ в качестве одного из главных гостей
- РИА Новости
«В ходе переговоров пригласил президента Казахстана принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года в качестве одного из главных гостей», — сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.
Он отметил, что российская сторона всегда ждёт на ПМЭФ делегацию политиков, бизнесменов и общественных деятелей из Казахстана.
10 февраля президенты России и Казахстана провели встречу, их переговоры длились более 3,5 часа.