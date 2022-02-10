Путин пригласил Токаева на ПМЭФ в качестве одного из главных гостей

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин пригласил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на Петербургский международный экономический форум в качестве одного из главных гостей.
Путин пригласил Токаева на ПМЭФ в качестве одного из главных гостей
  • РИА Новости

«В ходе переговоров пригласил президента Казахстана принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года в качестве одного из главных гостей», — сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.

Он отметил, что российская сторона всегда ждёт на ПМЭФ делегацию политиков, бизнесменов и общественных деятелей из Казахстана.

10 февраля президенты России и Казахстана провели встречу, их переговоры длились более 3,5 часа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить