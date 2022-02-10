Путин пригласил Токаева на ПМЭФ в качестве одного из главных гостей

Российский лидер Владимир Путин пригласил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на Петербургский международный экономический форум в качестве одного из главных гостей.

«В ходе переговоров пригласил президента Казахстана принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года в качестве одного из главных гостей», — сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.

Он отметил, что российская сторона всегда ждёт на ПМЭФ делегацию политиков, бизнесменов и общественных деятелей из Казахстана.

10 февраля президенты России и Казахстана провели встречу, их переговоры длились более 3,5 часа.