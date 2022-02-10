Психотерапевт Сальникова назвала причины развития интернет-зависимости

Психотерапевт сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online Анастасия Сальникова рассказала, что у интернет-зависимости есть целый ряд причин, и часто они связаны с серьёзными проблемами.

В числе таких проблем — социофобия, депрессия, повышенная тревожность, проблемы в отношениях с окружение, поделилась она с «Газетой.Ru».

«Дело в том, что человек, страдающий зависимостью, имеет искажённое мышление и не может эффективно закрывать свои потребности в любви, заботе, признании, отдыхе, безопасности и саморазвитии. Ему проще сбегать в ту реальность, в которой нет запретов, в которой он чувствует некую свободу, и которая даёт ему ощущение событийности и яркости жизни. Часто люди с интернет-зависимостью страдают прокрастинацией, откладыванием дел «на потом», потому что их фокус внимания направлен на краткосрочные удовольствия. Они имеют размытые цели либо совсем не понимают, куда им двигаться по жизни, поэтому коротают время, отвлекаясь на сериалы, фильмы, видео, соцсети и мессенджеры», — отметила Сальникова.

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