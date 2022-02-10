Нарышкин: СВР имела сведения о подготовке беспорядков в Казахстане

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Служба внешней разведки России располагала сведениями о подготовке беспорядков в Казахстане в январе 2022 года, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
Нарышкин: СВР имела сведения о подготовке беспорядков в Казахстане
  • РИА Новости

«Конечно, были», — приводит газета «Московский комсомолец» ответ Нарышкина на вопрос, были ли у разведки сведения о подготовке январских событий в Казахстане.

По его словам, в страны Средней Азии переместились боевики из разгромленных в Сирии банд террористических группировок, включая «Исламское государство»*.

Глава СВР отметил, что известно также, под чьим патронажем проходило данное перемещение.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Казахстан в январе стал жертвой международных банд. 

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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