Нарышкин: СВР имела сведения о подготовке беспорядков в Казахстане
- РИА Новости
«Конечно, были», — приводит газета «Московский комсомолец» ответ Нарышкина на вопрос, были ли у разведки сведения о подготовке январских событий в Казахстане.
По его словам, в страны Средней Азии переместились боевики из разгромленных в Сирии банд террористических группировок, включая «Исламское государство»*.
Глава СВР отметил, что известно также, под чьим патронажем проходило данное перемещение.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Казахстан в январе стал жертвой международных банд.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.