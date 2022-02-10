В РСТ высказались о концепции круизного туризма

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Руководитель круизной комиссии Российского союза туриндустрии Алексей Растегаев высказался о концепции круизного туризма.
В РСТ высказались о концепции круизного туризма
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«Проект весьма обширный, поэтому ожидать от него результатов в короткие сроки не стоит. Первый этап, намеченный на текущий и следующий годы, подразумевает составление нормативных документов и программ», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, определённое время понадобится и на обновление флота.

Как отметил эксперт, задачей на ближайшие несколько лет выступает увеличение числа туристов в круизной отрасли хотя бы вдвое.

Ранее сообщалось, что в рамках концепции предусмотрено развитие инфраструктуры круизного туризма и совершенствование мер господдержки предприятий, участвующих в её создании.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, выступая в пресс-центре НСН, прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом в 2021 году.

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