Песков: Путин пожелал скорейшего выздоровления главе ЛДПР Жириновскому

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин присоединился к пожеланиям скорейшего выздоровления заболевшему коронавирусной инфекцией лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков: Путин пожелал скорейшего выздоровления главе ЛДПР Жириновскому
  • РИА Новости

«Мы с вами видели вчера сообщение от нашего Министерства здравоохранения о том, что он (Жириновский. — RT) находится на лечении. Мы желаем... скорейшего выздоровления Владимиру Вольфовичу! Президент, конечно, в курсе... присоединяется ко всем пожеланием скорейшего выздоровления», — сказал Песков.

О госпитализации Жириновского СМИ сообщали 9 февраля.

В пресс-службе Минздрава России заявили, что политик находится в ЦКБ с 2 февраля с диагнозом COVID-19 (штамм «омикрон»).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить