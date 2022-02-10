Песков: Путин пожелал скорейшего выздоровления главе ЛДПР Жириновскому

Президент России Владимир Путин присоединился к пожеланиям скорейшего выздоровления заболевшему коронавирусной инфекцией лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы с вами видели вчера сообщение от нашего Министерства здравоохранения о том, что он (Жириновский. — RT) находится на лечении. Мы желаем... скорейшего выздоровления Владимиру Вольфовичу! Президент, конечно, в курсе... присоединяется ко всем пожеланием скорейшего выздоровления», — сказал Песков.

О госпитализации Жириновского СМИ сообщали 9 февраля.

В пресс-службе Минздрава России заявили, что политик находится в ЦКБ с 2 февраля с диагнозом COVID-19 (штамм «омикрон»).