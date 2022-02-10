В Москве утвердили программу ремонта медучреждений на 2022 год

В Москве утвердили программу реконструкции и ремонта медицинских учреждений на текущий год. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как отмечается, власти намерены реконструировать 101 здание амбулаторно-поликлинических учреждений, в 65 из которых работы завершат до конца года.

Ещё для 68 поликлиник будет разработана проектно-сметная документация. Планируется, что в этих медучреждениях работы начнутся в 2022—2023 годах.

В текущем году среди прочего могут завершить реконструкцию трёх корпусов Московского многопрофильного центра паллиативной помощи.

Как ранее передавал телеканал «360», в Московской области отремонтировали 128 поликлиник и больниц.