В Москве утвердили программу ремонта медучреждений на 2022 год

Короткая ссылка
В Москве утвердили программу реконструкции и ремонта медицинских учреждений на текущий год. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.
В Москве утвердили программу ремонта медучреждений на 2022 год
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как отмечается, власти намерены реконструировать 101 здание амбулаторно-поликлинических учреждений, в 65 из которых работы завершат до конца года.

Ещё для 68 поликлиник будет разработана проектно-сметная документация. Планируется, что в этих медучреждениях работы начнутся в 2022—2023 годах.

В текущем году среди прочего могут завершить реконструкцию трёх корпусов Московского многопрофильного центра паллиативной помощи.

Как ранее передавал телеканал «360», в Московской области отремонтировали 128 поликлиник и больниц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить