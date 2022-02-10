«Ъ»: суд вынес приговор трём подросткам из Канска по делу о подготовке взрывов

Первый Восточный окружной военный суд приговорил одного из трёх подростков из Канска, обвиняемых в подготовке взрывов, к пяти годам воспитательной колонии.

Об этом сообщили «Коммерсанту» защитники.

Отмечается, что подросток признан виновным в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконном изготовление взрывных устройств и их хранении.

В материале говорится, что ещё двое подсудимых оказали содействие следствию. Они получили условные сроки — три и четыре года — с испытательным сроком (по два года каждому).

Уточняется, что трое школьников были задержаны правоохранителями в 2020 году за подготовку взрывов зданий полиции и ФСБ.

Как пишет РИА Новости, по данным регионального главка СК, с октября 2019 года по июнь 2020-го молодые люди «объединились в группу для последующего совместного осуществления террористической деятельности». В частности, считает следствие, они учились обращаться со взрывчаткой.