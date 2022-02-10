РИА Новости: у напавших на «Пятёрочку» нашли 43 тысячи рублей из всех похищенных денег

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У налётчиков, ограбивших магазин «Пятёрочка» вблизи подмосковной Истры, нашли 43 тыс. рублей из похищенных 205 тыс.
РИА Новости: у напавших на «Пятёрочку» нашли 43 тысячи рублей из всех похищенных денег
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«Всего нападавшие похитили из кассы 205 тыс. рублей и скрылись. Всю похищенную сумму у них не нашли, только у одного из них — около 43 тыс. рублей», — рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что задержаны четверо подозреваемых в разбойном нападении с битами на магазин в подмосковной Истре, в результате которого погибла продавщица.

Как пишет Life.ru, инцидент произошёл в магазине в селе Новопетровское 9 февраля ночью.

Злоумышленники ворвались в «Пятёрочку», а 51-летняя Людмила Вяткина пыталась им помешать. Преступники её жестоко убили, она скончалась на месте. Пострадала также директор магазина и её супруг. Они в больнице с черепно-мозговыми травмами и сотрясением мозга.

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