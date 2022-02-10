Результат экспресс-теста будет учитываться для диагноза COVID-19 без подтверждения ПЦР

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России от 4 февраля положительный результат экспресс-теста учитывается при постановке диагноза «коронавирусная инфекция» без подтверждения ПЦР-тестом.

РИА Новости

«Количество предоставляемых экспресс-тестов значимо наращивается, на сегодняшний день все регионы обеспечены экспресс-тестами в достаточном количестве», — добавили в оперштабе. Ранее врач-инфекционист, главный врач компании «Инвитро Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что эффективность экспресс-тестов на коронавирус составляет около 80%. Также врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН высказался о вероятности повторного заболевания COVID-19.