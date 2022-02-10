Результат экспресс-теста будет учитываться для диагноза COVID-19 без подтверждения ПЦР
- РИА Новости
«Количество предоставляемых экспресс-тестов значимо наращивается, на сегодняшний день все регионы обеспечены экспресс-тестами в достаточном количестве», — добавили в оперштабе.
Ранее врач-инфекционист, главный врач компании «Инвитро Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что эффективность экспресс-тестов на коронавирус составляет около 80%.
Также врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН высказался о вероятности повторного заболевания COVID-19.