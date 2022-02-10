Опрос: россияне на случай потери дохода накопили сбережений максимум на три месяца

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В случае потери дохода большинству россиян хватит накопленных сбережений максимум на три месяца, следует из результатов исследования страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», проведённого совместно с исследовательским центром А2.
Опрос: россияне на случай потери дохода накопили сбережений максимум на три месяца
  • РИА Новости

Как сообщает РБК, в целом накоплениями обладают более 79% граждан, однако большинство из них проживут на эти средства не более трёх месяцев.

Из данных опроса следует, что 58,5% россиян сумели накопить до 100 тыс. рублей, 38% респондентов ответили, что накопили 100—300 тыс. рублей. Ещё 2% отложили средства в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей, более 1 млн накопили 1,5% жителей.

Львиная доля опрошенных — 62% — заявили, что при потере дохода прожили бы на сбережения не более трёх месяцев, 19% респондентов хватило бы средств на три — шесть месяцев.

Почти 63% периодически обращаются к отложенным средствам для покрытия бытовых расходов. 

Страх потери денег из-за инфляции, мошенников и хакеров присутствует у 67% участников опроса.

Ранее сообщалось, что, по данным аналитического центра НАФИ, за последние десять лет доля россиян, которые считают, что откладывать часть дохода и делать сбережения не нужно, сократилась с 53 до 37%.

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