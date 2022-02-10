По итогам 2021 года Москва улучшила свои позиции в рейтинге транспортной загруженности городов, составленном нидерландской компанией TomTom — производителем устройств для GPS-навигации.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, в рейтинге столица и Подмосковье отмечаются как Московский регион и оцениваются в совокупности.

В Москве индекс загруженности дорог оценили в 61%. Это означает, что в среднем путь при загруженности на дорогах отнимает на 61% больше времени, чем в базовых условиях, когда они относительно свободны.

Как объяснили в TomTom, на практике это плюс пять минут к ежедневной поездке.

Сейчас в Москве и Московской области зарегистрировано более 8,5 млн машин (в 2010 году было 5,7 млн).

Ранее сообщалось, что ООН признала Москву лучшим мегаполисом мира по качеству жизни и уровню развития инфраструктуры.