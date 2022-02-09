Депутат Госдумы Разворотнева прокомментировала ситуацию с ритуальными услугами в России

Депутат Государственной думы, зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева прокомментировала ситуацию с ритуальными услугами в России.

«Законодательство в этой сфере регулируется слабо, закон был принят в 1996 году, и с тех пор, хотя и были разговоры, изменений он так и не претерпел», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, необходимо проработать вопрос, кто имеет право работать на похоронном рынке, кто отвечает за содержание кладбищ.

Как отметила депутат, важно повышать прозрачность данной сферы.

Ранее сообщалось, что в Госдуму в феврале планируется внести на рассмотрение проект нового закона о похоронном деле в России.