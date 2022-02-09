В Подмосковье ребёнка госпитализировали после нападения бойцовской собаки
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«По предварительной информации, 3 февраля утром по пути в детский сад, расположенный в деревне Федюково городского округа Подольск, на пенсионерку и её внука напала собака бойцовской породы. Мальчик госпитализирован», — отмечается в сообщении.
В ходе проверки Подольской городской прокуратурой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства об ответственном обращении с животными.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее в посёлке Угольные Копи на Чукотке стая бездомных собак напала на несовершеннолетнюю девочку.