В Подмосковье ребёнка госпитализировали после нападения бойцовской собаки

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Прокуратура Московской области заявила, что в подмосковном Подольске ребёнка госпитализировали после нападения бойцовской собаки.
В Подмосковье ребёнка госпитализировали после нападения бойцовской собаки
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«По предварительной информации, 3 февраля утром по пути в детский сад, расположенный в деревне Федюково городского округа Подольск, на пенсионерку и её внука напала собака бойцовской породы. Мальчик госпитализирован», — отмечается в сообщении.

В ходе проверки Подольской городской прокуратурой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства об ответственном обращении с животными.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в посёлке Угольные Копи на Чукотке стая бездомных собак напала на несовершеннолетнюю девочку.

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