ТАСС: состояние госпитализированного Жириновского оценивается как тяжёлое

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Председатель ЛДПР Владимир Жириновский, госпитализированный в Центральную клиническую больницу в Москве, находится в тяжёлом состоянии, сообщил ТАСС источник в политических кругах.
ТАСС: состояние госпитализированного Жириновского оценивается как тяжёлое
  • РИА Новости

«Владимир Вольфович госпитализирован, находится в больнице в тяжёлом состоянии... В Центральной клинической больнице, он там уже пару дней», — сказал собеседник агентства.

По информации РБК, который также ссылается на источник в партии, Жириновского подключили к аппарату ИВЛ.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Жириновский госпитализирован. В пресс-службе партии отмечали, что политик чувствует себя хорошо и продолжает работать.

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