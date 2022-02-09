ТАСС: состояние госпитализированного Жириновского оценивается как тяжёлое

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский, госпитализированный в Центральную клиническую больницу в Москве, находится в тяжёлом состоянии, сообщил ТАСС источник в политических кругах.

«Владимир Вольфович госпитализирован, находится в больнице в тяжёлом состоянии... В Центральной клинической больнице, он там уже пару дней», — сказал собеседник агентства.

По информации РБК, который также ссылается на источник в партии, Жириновского подключили к аппарату ИВЛ.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Жириновский госпитализирован. В пресс-службе партии отмечали, что политик чувствует себя хорошо и продолжает работать.