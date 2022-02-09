В России направят 5,9 млрд рублей на экологические научные решения

Короткая ссылка
Правительство России разработало Федеральную научно-техническую программу в области экологического развития и климатических изменений на период до 2030 года. На её реализацию будет выделено 5,9 млрд рублей в ближайшие три года.
В России направят 5,9 млрд рублей на экологические научные решения
  • © Coprid
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«Программа направлена на создание наукоёмких технологических решений в сфере экологической безопасности, улучшения состояния окружающей среды, изучение климата и механизмов адаптации к его изменениям», — заявила зампред правительства Виктория Абрамченко.

Основные направления программы — проблема парниковых газов и устойчивое социально-экономическое развитие.

Как отметила Абрамченко, реализация инициативы придаст стимул развитию научных и образовательных центров, объектов инфраструктуры для исследований и разработок.

«Она будет содействовать появлению изобретений, претендующих на получение международных патентов, и наукоёмких технологий с подтверждёнными результатами в сфере экологического развития», — добавила вице-премьер.

Ранее в РЭО отметили возросшую осведомлённость россиян об институте региональных операторов в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить