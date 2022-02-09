В России направят 5,9 млрд рублей на экологические научные решения

Правительство России разработало Федеральную научно-техническую программу в области экологического развития и климатических изменений на период до 2030 года. На её реализацию будет выделено 5,9 млрд рублей в ближайшие три года.

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Об этом сообщает телеканал «360». «Программа направлена на создание наукоёмких технологических решений в сфере экологической безопасности, улучшения состояния окружающей среды, изучение климата и механизмов адаптации к его изменениям», — заявила зампред правительства Виктория Абрамченко. Основные направления программы — проблема парниковых газов и устойчивое социально-экономическое развитие. Как отметила Абрамченко, реализация инициативы придаст стимул развитию научных и образовательных центров, объектов инфраструктуры для исследований и разработок. «Она будет содействовать появлению изобретений, претендующих на получение международных патентов, и наукоёмких технологий с подтверждёнными результатами в сфере экологического развития», — добавила вице-премьер. Ранее в РЭО отметили возросшую осведомлённость россиян об институте региональных операторов в стране.