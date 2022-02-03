В РЭО отметили возросшую осведомлённость россиян об институте региональных операторов в стране

Согласно данным опроса Российского экологического оператора (РЭО), информированность россиян об институте региональных операторов выросла за два года с 19 до 73%.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Проведённый в конце 2021 года опрос показал высокую осведомлённость россиян о работе региональных операторов. 73% граждан, получающих коммунальную услугу по вывозу ТКО, знают о том, что она осуществляется специализированным региональным оператором. Таким образом, количество осведомлённых о регоператорах россиян выросло практически в четыре раза с 2019 года, когда институт регоператоров начал действовать в России со стартом мусорной реформы», — сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

В целом можно говорить, что имеется позитивный тренд на осведомлённость населения о функционировании реформы обращения с ТКО, отметил он.

По данным РЭО, больше всего осведомлённых о работе регоператора россиян (86% от всего населения региона) проживает в Калининградской, Смоленской областях и Ненецком автономном округе.

Как ранее сообщал сайт «Невские новости», в Ленинградской области утвердили новую территориальную схему по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.