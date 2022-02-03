В РЭО отметили возросшую осведомлённость россиян об институте региональных операторов в стране

Короткая ссылка
Согласно данным опроса Российского экологического оператора (РЭО), информированность россиян об институте региональных операторов выросла за два года с 19 до 73%.
В РЭО отметили возросшую осведомлённость россиян об институте региональных операторов в стране
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«Проведённый в конце 2021 года опрос показал высокую осведомлённость россиян о работе региональных операторов. 73% граждан, получающих коммунальную услугу по вывозу ТКО, знают о том, что она осуществляется специализированным региональным оператором. Таким образом, количество осведомлённых о регоператорах россиян выросло практически в четыре раза с 2019 года, когда институт регоператоров начал действовать в России со стартом мусорной реформы», — сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

В целом можно говорить, что имеется позитивный тренд на осведомлённость населения о функционировании реформы обращения с ТКО, отметил он.

По данным РЭО, больше всего осведомлённых о работе регоператора россиян (86% от всего населения региона) проживает в Калининградской, Смоленской областях и Ненецком автономном округе.

Как ранее сообщал сайт «Невские новости», в Ленинградской области утвердили новую территориальную схему по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить