Территории возле семи станций БКЛ в Москве благоустроят в этом году

Власти Москвы планируют благоустройство территорий возле семи станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на юге и юго-востоке города. Об этом рассказал заммэра Москвы Пётр Бирюков.

«В рамках проектов обновим тротуары, по возможности их расширим и сделаем новые, в местах так называемых народных троп обустроим удобные пешеходные дорожки», — цитирует Бирюкова «Москва 24».

Речь идёт о территориях возле станций «Варшавская», «Каширская», «Каховская», «Кленовый бульвар», «Нагатинский затон», «Печатники» и «Текстильщики».

На этих территориях также заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части, а для пешеходов обустроят наземные переходы с контрастным освещением, отметил заммэра.

По его словам, проекты благоустройства предполагают устройство газонов. Их общая площадь превысит 190 тыс. квадратных метров. В рамках озеленения планируют высадить 600 взрослых деревьев и более 13,5 тыс. кустарников.

Ранее Бирюков заявлял о планах благоустроить территории около 11 станций БКЛ. Отмечалось, что строительство будут вести в том числе близ станций «Новаторская», «Зюзино», «Проспект Вернадского», «Воронцовская» и других.