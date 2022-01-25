В Москве благоустроят территорию вблизи 11 станций БКЛ
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- РИА Новости
«Запланировано создание новых удобных маршрутов к станциям метро. С учётом роста пассажиропотока расширим и обновим тротуары, приведём в порядок проезжую часть и там, где будет необходимо, сделаем наземные пешеходные переходы с контрастным освещением», — передаёт слова Бирюкова НТВ.
Работы по благоустройству предполагают также возведение современных остановочных павильонов, создание карманов для парковки автомобилей.
Строительство будут вести в том числе близ станций «Новаторская», «Зюзино», «Проспект Вернадского», «Воронцовская» и других.
Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.