В Москве благоустроят территорию вблизи 11 станций БКЛ

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что в текущем году столичные власти дополнительно приведут в порядок территории возле 11 станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

«Запланировано создание новых удобных маршрутов к станциям метро. С учётом роста пассажиропотока расширим и обновим тротуары, приведём в порядок проезжую часть и там, где будет необходимо, сделаем наземные пешеходные переходы с контрастным освещением», — передаёт слова Бирюкова НТВ.

Работы по благоустройству предполагают также возведение современных остановочных павильонов, создание карманов для парковки автомобилей.

Строительство будут вести в том числе близ станций «Новаторская», «Зюзино», «Проспект Вернадского», «Воронцовская» и других.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.