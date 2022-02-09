СК сообщил об установлении личности двух напавших на российский центр в Киеве в 2018 году

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Следственный комитет России установил личности ещё двух граждан Украины, причастных к нападению на Российский центр науки и культуры в Киеве.
СК сообщил об установлении личности двух напавших на российский центр в Киеве в 2018 году
  • РИА Новости

«Следователями получены неопровержимые доказательства того, что 17 февраля 2018 года Сергей Филимонов и Сергей Бондарь, являясь активными участниками украинской праворадикальной организации С14, в числе иных лиц приняли участие в нападении на Российский центр науки и культуры», — говорится в заявлении ведомства.

Действия украинцев квалифицировали как нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, совершённое в целях осложнения отношений между двумя государствами, и надругательство над флагом России.

«Им заочно предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 360 и ст. 329 УК России, приняты меры к организации их международного розыска», — добавили в СК.

В июне 2021 года сообщалось, что россиянин Михаил Агафонов был заочно арестован Басманным судом Москвы по обвинению в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году.

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