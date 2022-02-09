Эпидемиолог Роспотребнадзора Горелов: около 15% переболевших COVID-19 вновь заболевают

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В настоящее время до 15% переболевших коронавирусной инфекцией заболевают повторно. Об этом заявил член-корреспондент РАН Александр Горелов, заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов.
Эпидемиолог Роспотребнадзора Горелов: около 15% переболевших COVID-19 вновь заболевают
  • РИА Новости

«Если мы раньше говорили, что повторно болеет не более 1%, а если быть точным — 0,7%, то в настоящий момент до 15% болеют повторно», — цитирует РИА Новости Горелова.

Как ранее рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко, риск повторно заболеть COVID-19 из-за распространения штамма «омикрон» увеличился примерно в пять раз.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

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