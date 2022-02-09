В Челябинске появятся центры приёма пациентов с подозрением на COVID-19

В Челябинске появятся круглосуточные центры для приёма пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Местные власти приняли такое решение из-за резкого роста заболеваемости. Центры помогут снизить нагрузку на поликлиники.

Об этом сообщает ОТР.

Накануне в регионе выявили почти 5 тыс. новых случаев инфицирования.

Новые амбулатории нужны для того, чтобы отделить плановых пациентов от тех, кто может представлять реальную угрозу. Во время приёма врач осматривает пациента, берёт экспресс-тест и выдаёт необходимые лекарства.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил губернаторам лично следить, чтобы в регионах было достаточное количество препаратов от коронавируса для амбулаторных больных.