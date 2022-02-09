В Челябинске появятся центры приёма пациентов с подозрением на COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
Накануне в регионе выявили почти 5 тыс. новых случаев инфицирования.
Новые амбулатории нужны для того, чтобы отделить плановых пациентов от тех, кто может представлять реальную угрозу. Во время приёма врач осматривает пациента, берёт экспресс-тест и выдаёт необходимые лекарства.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил губернаторам лично следить, чтобы в регионах было достаточное количество препаратов от коронавируса для амбулаторных больных.