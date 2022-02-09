В Роскачестве рассказали, что делать со старыми смартфонами

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что делать со старыми смартфонами, чтобы не навредить экологии и получить выгоду.

«В составе устройства есть токсичные вещества и компоненты, такие как пластик, (другие. — RT) полимерные материалы, металлы из аккумулятора, которые могут навредить людям и окружающей среде. Либо это вещества, которые долго разлагаются, что может негативно сказаться на экологии», — рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко в интервью радио Sputnik.

Эксперт назвал способы освободиться от старых гаджетов — сдать на утилизацию или отнести в магазин, чтобы приобрести там новое устройство со скидкой по программе трейд-ин. Кроме того, телефон можно сдать на запчасти в ближайший сервисный центр, отметил он.

Ранее IT-эксперт Людмила Мурзина рассказала, как выгодно продать устаревший смартфон и сэкономить на приобретении новой модели.