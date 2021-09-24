IT-эксперт Мурзина рассказала о способах сэкономить при покупке смартфона

Короткая ссылка
IT-эксперт Людмила Мурзина рассказала, как выгодно продать устаревший смартфон и, соответственно, сэкономить на приобретении новой модели.
IT-эксперт Мурзина рассказала о способах сэкономить при покупке смартфона
  • © РИА Новости

Больше всего денег можно получить за старое устройство, если продать его самостоятельно на онлайн-площадке, сказала она в беседе с радио Sputnik.

Однако этот способ влечёт за собой определённые риски: можно столкнуться с мошенниками или потерять слишком много времени.

По совокупности различных факторов, а не по цене наиболее выгодным способом распорядиться старым смартфоном является программа трейд-ин, которую предлагают многие ретейлеры, уверена Мурзина.

Так, старый гаджет можно сдать в магазин в счёт покупки нового, пояснила она.

Кроме того, можно дождаться так называемой чёрной пятницы, которая приходится на конец ноября — начало декабря.

«Несмотря на то что большинство скидок считаются дутыми, бывают и очень хорошие предложения. Если на них внимательно посмотреть и трезво их оценить, то можно выгодно купить какие-то модели», — заключила эксперт.

Как ранее сообщали «Известия», четверть россиян предпочитают продавать подержанные гаджеты через соцсети.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить