IT-эксперт Мурзина рассказала о способах сэкономить при покупке смартфона

IT-эксперт Людмила Мурзина рассказала, как выгодно продать устаревший смартфон и, соответственно, сэкономить на приобретении новой модели.

Больше всего денег можно получить за старое устройство, если продать его самостоятельно на онлайн-площадке, сказала она в беседе с радио Sputnik.

Однако этот способ влечёт за собой определённые риски: можно столкнуться с мошенниками или потерять слишком много времени.

По совокупности различных факторов, а не по цене наиболее выгодным способом распорядиться старым смартфоном является программа трейд-ин, которую предлагают многие ретейлеры, уверена Мурзина.

Так, старый гаджет можно сдать в магазин в счёт покупки нового, пояснила она.

Кроме того, можно дождаться так называемой чёрной пятницы, которая приходится на конец ноября — начало декабря.

«Несмотря на то что большинство скидок считаются дутыми, бывают и очень хорошие предложения. Если на них внимательно посмотреть и трезво их оценить, то можно выгодно купить какие-то модели», — заключила эксперт.

Как ранее сообщали «Известия», четверть россиян предпочитают продавать подержанные гаджеты через соцсети.