В Союзе пенсионеров поддержали идею освободить наследников-пенсионеров от уплаты госпошлины
- РИА Новости
«Любая поддержка в этой части дорога пенсионерам. Я думаю, что инициативу нужно поддержать», — сказал Рязанский.
Ранее в своём обращении Власов отметил, что в соответствии с налоговым законодательством наследники первой очереди — дети, супруги и родители наследодателя — обязаны уплатить госпошлину в размере 0,3% стоимости наследуемого имущества.
Есть категории граждан, которые освобождены от уплаты налогов — дети, герои СССР и России, ветераны Великой Отечественной войны.
По мнению Власова, пенсионеров нужно также освободить от уплаты пошлины.
Подробнее — в материале RT.