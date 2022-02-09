В Союзе пенсионеров поддержали идею освободить наследников-пенсионеров от уплаты госпошлины

Председатель Союза пенсионеров России, бывший первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Госдумы Василия Власова освободить пенсионеров, вступающих в наследство в порядке первой очереди, от уплаты госпошлины.

«Любая поддержка в этой части дорога пенсионерам. Я думаю, что инициативу нужно поддержать», — сказал Рязанский.

Ранее в своём обращении Власов отметил, что в соответствии с налоговым законодательством наследники первой очереди — дети, супруги и родители наследодателя — обязаны уплатить госпошлину в размере 0,3% стоимости наследуемого имущества.

Есть категории граждан, которые освобождены от уплаты налогов — дети, герои СССР и России, ветераны Великой Отечественной войны.

По мнению Власова, пенсионеров нужно также освободить от уплаты пошлины.

Подробнее — в материале RT.